Vescovo di Ozieri | A Caritas né favori né atti indebiti | pronti a documentarlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) - "Dolore e rispetto" per la "Ile ladi- si legge nella lettera in possesso dell'Adnkronos - manifestano dolore e rispetto per le decisioni di cui oggi si è avuta notizia in merito alle dimissioni del Cardinal Becciu e desiderano rinnovare la vicinanza cristiana e nella fede dell'intera Diocesi per la prova che Sua Eminenza Reverendissima si trova ad affrontare. Avendo appreso che oggetto di accertamento risulterebbero essere alcuni finanziamenti percepiti dalla, si ritiene indispensabile, nondimeno, sintetizzare le formalità e modalità di gestione di tali risorse, rappresentando in termini fermi e oggettivi che ladiocesana diopera, anzitutto, al fine esclusivo di alleviare le difficoltà delle ...