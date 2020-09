(Di venerdì 25 settembre 2020)- Alla vigilia della sfida contro l' Udinese , il tecnico delIvanha presentato la sfida in conferenza stampa: "Una settimana fa eravamo in emergenza, adesso alcuni hanno messo ...

sportli26181512 : Verona, Juric: 'Abbiamo bisogno di due attaccanti. Stepinski partirà': Il tecnico degli scaligeri: 'Abbiamo preso S… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Juric: 'Colley, Ilic e Salcedo sono bambini! I ruoli di Barak e #Tameze, gioca Lovato' 'Scelta fatta per #Lazovic' ? htt… - ItaSportPress : Hellas Verona, Juric: 'A Udine avremo emergenza in difesa ma la condizione è un po' migliorata' -… - SOSFanta : ?? #Juric: 'Colley, Ilic e Salcedo sono bambini! I ruoli di Barak e #Tameze, gioca Lovato' 'Scelta fatta per… - FcInterNewsit : Hellas Verona, Juric analizza l'attacco: 'Salcedo e Colley danno freschezza, ma serve una base più forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Juric

Juric fa poi il conto dei giocatori che ancora mancano per completare la rosa: "Quanti siamo, dodici? Fai tu il conto... Pessina da noi ricopriva tanti ruoli, ad esempio. Abbiamo bisogno di qualità da ...Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica contro l’Udinese. CONDIZIONE – «La condizione è migliorata rispetto alla scorsa settimana.