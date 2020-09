Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 14:10 (Di venerdì 25 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione dalla Francesco Vitale in studio nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi 16096 soltanto nelle Ultime 24 ore un livello mai raggiunto superano per la prima volta il 1000 dopo la prima Ondata del coronavirus le di animazioni che ospitano mai 1048 pazienti giovedì morti per coronavirus sono stati 52 un numero che porta il totale 31511 anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è merito alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson sugli inglesi che a differenza di italiani tedeschi amano la libertà le parole di Johnson alla camera dei comuni erano in replica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione dalla Francesco Vitale in studio nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi 16096 soltanto nelle24 ore un livello mai raggiunto superano per la prima volta il 1000 dopo la prima Ondata del coronavirus le di animazioni che ospitano mai 1048 pazienti giovedì morti per coronavirus sono stati 52 un numero che porta il totale 31511 anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è merito alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson sugli inglesi che a differenza di italiani tedeschi amano la libertà le parole di Johnson alla camera dei comuni erano in replica ...

fanpage : Situazione sempre più critica in Francia - fanpage : Contagi in aumento, chiude liceo di Barletta - SkyTG24 : Fondi Lega, spunta un rapporto di Bankitalia: 'Operazioni sospette tra società e partito' - junews24com : Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa in vista del match con la Roma - - FrancescaMinie3 : Dunque dalle ultime notizie emerge che molti esponenti della politica sono risultati positivi al covid 19... Fosse la volta buona -

Pascale, interventi chirurgici a distanza. Al via un progetto con le Filippine

Sarà l’urologo SistoP erdonà a inaugura re gli interventi da remoto con l’Asia, primo appuntamento con la sanità 5.0. Sarà poi la volta del chirurgo addominale Paolo Delrio. A novembre al via i corsi ...

