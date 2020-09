Ue approva sostegni Sure (come funziona). All’Italia 27 miliardi (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, Consiglio europeo approva sostegni Sure. Per l’Italia 27 miliardi e mezzo circa. come funziona lo strumento. Emergenza coronavirus, l’Ue si muove per quanto riguarda lo strumento ideato per il sostegno e il rilancio del mondo del lavoro, l’ormai noto Sure. La Commissione europea ha presentato al Consiglio Ue la proposta per il piano di aiuti. Proposta approvata il 25 settembre. “Il sostegno aiuterà gli Stati membri a finanziare il drastico aumento della spesa pubblica registrato a partire dal 1 febbraio 2020 a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e a miSure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, e a determinate miSure di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, Consiglio europeo. Per l’Italia 27e mezzo circa.lo strumento. Emergenza coronavirus, l’Ue si muove per quanto riguarda lo strumento ideato per il sostegno e il rilancio del mondo del lavoro, l’ormai noto. La Commissione europea ha presentato al Consiglio Ue la proposta per il piano di aiuti. Propostata il 25 settembre. “Il sostegno aiuterà gli Stati membri a finanziare il drastico aumento della spesa pubblica registrato a partire dal 1 febbraio 2020 a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e a mianaloghe, anche per i lavoratori autonomi, e a determinate midi ...

Il Consiglio europeo ha dato il via libera al sostegno finanziario di 87,4 miliardi di euro a favore di 16 Stati membri in forma di prestiti dell'Ue concessi nel quadro di "Sure", lo strumento ...

