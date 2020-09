Travolto sulle strisce | Giuseppe non ce l’ha fatta | morto a 26 anni dopo 5 giorni di agonia

ilCittadinoLodi : MELEGNANO Viene travolto sulle strisce da un pirata, ferito 36enne - sardanews : Quartu, cane travolto e ucciso sulle strisce: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada” - vivere_sardegna : Quartu, cane travolto e ucciso sulle strisce: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada” - europea_lk : Le proteste che hanno travolto la quotidianità del Paese dopo il sesto insediamento del presidente non hanno infiam… - parklaus : Pensavo a quel bambino di Follonica che è stato travolto dallo Scuolabus. Nel giorno stesso un furgone esce improvv… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto sulle

A soli 26 anni il giovane di Acerra è deceduto dopo cinque giorni di ricovero in terapia intensiva, in seguito al gravissimo incidente avvenuto mercoledì scorso quando, mentre stava attraversando la ...Sul posto anche i Vigili del fuoco e il 118. Da tempo i cittadini segnalano come via La Gogna sia una strada buia e pericolosa e chiedono interventi all'amministrazione comunale. I due corpi sono stat ...