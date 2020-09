Tommaso Zorzi senza freni: “Lorella Cuccarini? Una stronz* contro i diritti gay. E a Platinette bisognerebbe dare due sberle” (Di venerdì 25 settembre 2020) Mauro Coruzzi? “bisognerebbe dargli due sberle”. Lorella Cuccarini? “Una stro*za”. Parola di Tommaso Zorzi. L’influencer, ora concorrente del “Grande Fratello Vip”, all’interno della Casa di Cinecittà ha aperto una lunga e accesa discussione sui diritti della comunità LGBT+. Unioni civili, stepchild adoption, legge contro l’omofobia. Temi delicati. A finire sotto la sua lente d’ingrandimento sono state le dichiarazioni (spesso criticate, già in passato) dei due volti dello spettacolo sopracitati. Coruzzi aveva definito “una pu**anata colossale” la legge contro l’omofobia (ddl Zan, nello specifico) e si era mostrato contrario alle unioni civili e alla questione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Mauro Coruzzi? “dargli due sberle”. Lorella? “Una stro*za”. Parola di. L’influencer, ora concorrente del “Grande Fratello Vip”, all’interno della Casa di Cinecittà ha aperto una lunga e accesa discussione suidella comunità LGBT+. Unioni civili, stepchild adoption, leggel’omofobia. Temi delicati. A finire sotto la sua lente d’ingrandimento sono state le dichiarazioni (spesso criticate, già in passato) dei due volti dello spettacolo sopracitati. Coruzzi aveva definito “una pu**anata colossale” la leggel’omofobia (ddl Zan, nello specifico) e si era mostrato contrario alle unioni civili e alla questione della ...

