Suits su La5 con le ultime due stagioni con Katherine Heigl dopo l’addio a Meghan Markle

(Di venerdì 25 settembre 2020) Continua la cavalcata disu La5 dove proprio ieri si è conclusa la settima stagione ma dove da oggi, 25 settembre, inizierà la discesa verso la nona e ultima. La serie tv cult continua ad essere il perfetto tappabuchi della rete al femminile di casa Mediaset e se fino a ieri abbiamo seguito le repliche delle primeda oggi inizieranno quelle dell’ottava e, ad ottobre, arriverà in prima visione anche la nona. L’appuntamento è fissato per oggi alle 16.00 circa con la première dell’ottava stagione dal titolo “Il braccio destro” in cui Harvey e Zane battagliano per il comando, mentre lo studio affronta la difficile transizione. Proprio nel finale della settima stagione andato in onda ieri, infatti, abbiamo assistito all’addio di...

pollettaa_ : dovrei studiare latino ma sto guardando le repliche di suits su la5 OBBLIGATEMI A STUDIARE VI PREGO - harrietspecter_ : Grazie la5 per farci rivivere l'angst della stagione sette di suits - _dinomeedifatto : Le ultime puntate di Suits che hanno fatto su La5 che magone e che meraviglia, sto angosciata e con le lacrime agli… - flamanc24 : RT @kcobainsvoice: OMMIODIO MA SU LA5 C’È #Suits -

