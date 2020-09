Serena Williams-Ahn in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di venerdì 25 settembre 2020) Serena Williams si trova di fronte a Kristie Ahn al primo turno del Roland Garros femminile 2020. Subito derby per l’ex numero uno al mondo americana all’esordio in quel di Parigi. Serena che non ha ancora disputato un match ufficiale sulla terra dopo gli Us Open. La partita è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020)si trova di fronte a Kristie Ahn al primo turno delfemminile. Subito derby per l’ex numero uno al mondo americana all’esordio in quel di Parigi.che non ha ancora disputato un match ufficiale sulla terra dopo gli Us Open. La partita è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, conancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

