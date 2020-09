Rä di Martino | resti di memoria

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 settembre 2020) All’interno dei percorsi di «Vive le cinéma – Festival del Cinema Francese» (Lecce 14-18 settembre), la sezione Spazi aperti della visione dedica un incontro alle opere di Rä di, eclettica videoartista che attraverso lo studio delle immagini crea un ponte tra passato e presente, tra realtà e finzione. Il video e la fotografia sono per l’artista il punto da cui partire per riscoprire lacollettiva e riconnetterla al presente, ma soprattutto la materia da plasmare per tracciare nuove … Continua L'articolo Rä didiproviene da il manifesto.