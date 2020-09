Platinette risponde a Zorzi | “Chissenefrega | ho un’opinione diversa”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tommaso, con delle dichiarazioni di fuoco, ha scatenato una polemica incandescente. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore, dalla Casa più spiata d’Italia ha tirato delle bordate a due big della tv italiana: Lorella Cuccarini e, al secolo Mauro Coruzzi. L’influencer ha attaccato entrambi descrivendoli come due persone lontane dalle … L'articolo: “Chissenefrega, ho un’opinione diversa” proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Platinette risponde

Gossip e Tv

Tommaso Zorzi, con delle dichiarazioni di fuoco, ha scatenato una polemica incandescente. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore, dalla Casa più spiata d’Italia ha tirato delle bor ...Non è passato in sordina quanto accaduto nella Casa del GF Vip. Tommaso Zorzi, nel pomeriggio di ieri, durante una chiacchierata in giardino si è scagliato duramente contro Lorella Cuccarini e Platine ...