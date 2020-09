(Di venerdì 25 settembre 2020) Ildi questa mattina ha causatonel. A Origgio le robinie a lato della Strada Statale 233 sono cadute occupando la corsia di marcia verso Caronno Pertusella. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha tagliato rami e tronchi spostandoli a lato della carreggiata. Lunghe code di veicoli in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Nubifragio, danni e disagi anche nel Saronnese - VoceDiStrada : Nubifragio a Buccino, saltati pali Enel e Telecom - CentroMeteoITA : #METEO - #MALTEMPO, violento #NUBIFRAGIO a #Napoli: ci sarebbe un #FERITO e diversi DANNI e DISAGI, VIDEO - partenopeoswiss : RT @Partenope_MH17: Nubifragio a Napoli: crolla tettoia alla Pignasecca, ragazza ferita. Danni in tutta la città - annaperaz : RT @Heraldoverona: Sta cambiando il volto di uno scorcio tanto caro ai #veronesi e ai turisti, quello di #colleSanPietro A seguito dei dan… -

AGI - Trombe d'aria, bombe d'acqua, allagamenti, alberi caduti, tetti scoperchiati, neve in montagna, purtroppo anche un morto. Il maltempo di questo inizio autunno si è fatto sentire pressochè in tut ...Entro la serata di oggi si manifesteranno a pieno almeno al settentrione le correnti polari marittime in discesa verso il Mediterraneo centrale. Tale evoluzione rinnoverà le condizioni di maltempo anc ...