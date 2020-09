Maglione: “Ora ai due consiglieri eletti spetta difendere il Sannio” (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Pasquale Maglione, deputato e portavoce del Movimento 5 Stelle. “Ci aspettiamo che l’elezione dei due consiglieri sanniti nel consesso regionale, peraltro tra le forze di maggioranza, determini una maggiore attenzione ai nostri territori da parte del governo campano. Ad Abbate e Mortaruolo auguro dunque di far propria la missione di rilancio del Sannio, anche ora che la competizione elettorale si è conclusa, a partire dai temi di più stretta attualità. Invito entrambi a esprimersi formalmente contro la realizzazione del sito di compostaggio, con annesso termovalorizzatore, nella zona di Ponte Valentino e a far in modo che De Luca si impegni a realizzare quanto previsto dal decreto 41 (2019) che, ottenuto grazie ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Pasquale, deputato e portavoce del Movimento 5 Stelle. “Ci aspettiamo che l’elezione dei duesanniti nel consesso regionale, peraltro tra le forze di maggioranza, determini una maggiore attenzione ai nostri territori da parte del governo campano. Ad Abbate e Mortaruolo auguro dunque di far propria la missione di rilancio del Sannio, anche ora che la competizione elettorale si è conclusa, a partire dai temi di più stretta attualità. Invito entrambi a esprimersi formalmente contro la realizzazione del sito di compostaggio, con annesso termovalorizzatore, nella zona di Ponte Valentino e a far in modo che De Luca si impegni a realizzare quanto previsto dal decreto 41 (2019) che, ottenuto grazie ...

NTR24 : Maglione (M5s): ‘Ora i due consiglieri Abbate e Mortaruolo difendano il Sannio’ - acquarjo : ok ne ho trovati 2 di bucket hat bisogna trovare ora una salopette un maglione bianco e uno verde e poi degli anell… - messyadore_ : Abbiamo preso in ostaggio il suo maglione e ora stiamo aspettando che arrivi a riprenderselo - vllred : chi glielo spiega a mia madre che ora che non ho il maglione c’ho freddo - vllred : sto maglione 10 mesi fa mi stava anche piccolo e ora mi sta bene? mamma mi hai messa in lavatrice e non lo sapevo? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglione “Ora Bonnefoy: "La parola non salva, talvolta sogna" Pangea.news