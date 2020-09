Lockdown, Atac si prende fino a dicembre per verificare i rimborsi: «Cosa ci sarebbe da verificare?» (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il Lockdown sono molte le persone che non hanno potuto sfruttare il proprio abbonamento ai mezzi pubblici e tutte le compagnie nelle varie città hanno dovuto trovare il modo di rimediare. Andiamo a Roma e parliamo di Atac. Sul sito della compagnia e sui social si reperisce facilmente l’informazione che i viaggiatori cercano: Atac non restituisce il denaro ma prolunga gli abbonamenti di due mesi, il lasso di tempo nel quale siamo stati in Lockdown – più o meno -. Il termine ultimo per andare sul sito e fare richiesta dei rimborsi Atac Lockdown è il 30 settembre. #Atac #rimborsi #Covid 19 fino al 30 settembre Atac metterà a disposizione il sito ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante ilsono molte le persone che non hanno potuto sfruttare il proprio abbonamento ai mezzi pubblici e tutte le compagnie nelle varie città hanno dovuto trovare il modo di rimediare. Andiamo a Roma e parliamo di. Sul sito della compagnia e sui social si reperisce facilmente l’informazione che i viaggiatori cercano:non restituisce il denaro ma prolunga gli abbonamenti di due mesi, il lasso di tempo nel quale siamo stati in– più o meno -. Il termine ultimo per andare sul sito e fare richiesta deiè il 30 settembre. ##Covid 19al 30 settembremetterà a disposizione il sito ...

ariadnestella : RT @InfoAtac: #info #atac Fino al 30 settembre 2020 potete richiedere online le compensazioni, per gli abbonamenti non usati durante il loc… - InfoAtac : #info #atac - Fino al 30 settembre 2020 potete richiedere online le compensazioni, per gli abbonamenti non usati… - simo_brg : RT @InfoAtac: #info #atac Fino al 30 settembre 2020 potete richiedere online le compensazioni, per gli abbonamenti non usati durante il loc… - MosquitonMaster : @InfoAtac @FS_e_Dintorni Lavoro inutile... tra poco dovrete rimontare TUTTO, ci sarà il lockdown e i mezzi pubblici… - InfoAtac : #info #atac - Fino al 30 settembre 2020 potete richiedere online le compensazioni, per gli abbonamenti non usati… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Atac Atac, nuova emergenza: «Rinviamo il concordato» Il Messaggero Roma, pendolari viaggiano come sardine: “Norme anti Covid non sono garantite dal servizio pubblico”

Capolinea metro A, Anagnina, 5.30 di mattina. Una fiumana di persone si riversa, scendendo le scale di corsa, nel piazzale ribassato che consente l'ingresso alla metropolitana. Sono i pendolari che so ...

Gli scioperi dei mezzi pubblici a Roma meglio dell'Ulisse di Joyce

Accade ogni venerdì. E non si può neppure chiamare sciopero. A Roma, neppure lo sciopero dei mezzi pubblici è preciso, puntuale. Che il tram, l'autobus non arrivi, e che la causa sia lo sciopero, lo i ...

Capolinea metro A, Anagnina, 5.30 di mattina. Una fiumana di persone si riversa, scendendo le scale di corsa, nel piazzale ribassato che consente l'ingresso alla metropolitana. Sono i pendolari che so ...Accade ogni venerdì. E non si può neppure chiamare sciopero. A Roma, neppure lo sciopero dei mezzi pubblici è preciso, puntuale. Che il tram, l'autobus non arrivi, e che la causa sia lo sciopero, lo i ...