Junji Ito “Il mostro | Frankestein e altre storie”

La Junji Ito Collection di J-POP Manga, la collana dedicata al maestro del manga horror Junji Ito, continua ad arricchirsi con "Il mostro – Frankestein e altre storie". Dal 16 settembre è infatti disponibile in libreria, fumetteria e tutti gli store online una nuova antologia contenente l'adattamento manga del celebre Frankenstein di Mary Shelley, che nel 2019 ricevette l'Eisner Award nella categoria Miglior adattamento a fumetti. "Sono certo che questa mia impresa… Mi consentirà di mettere piede nel dominio di Dio!" Ossessionato dal desiderio di incidere il suo nome tra quelli dei grandi della Storia, il giovane Victor Frankenstein decide di carpire il segreto della vita per crearla e infonderla. Una missione titanica che ...

La Junji Ito Collection di J-POP Manga, la collana dedicata al maestro del manga horror Junji Ito, continua ad arricchirsi con “Il mostro – Frankestein e altre storie”. Dal 16 settembre è infatti disp ...

Junji Ito è il mangaka horror più influente al mondo e più in generale l’autore di fumetti che meglio sta interpretando il genere fra innovazioni, richiami alla tradizione e un disturbante senso di mo ...

