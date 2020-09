Il magico 2020 di Filippo Ganna, doppio oro mondiale (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Dalla pista alla strada, il cronoman più forte del mondo del 2020 è l'azzurro Filippo Ganna. Un 'Cavallino rampante' in sella ad una bicicletta che vince nella patria della Ferrari. Nella cattedrale dei motori, l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola che in questi giorni è la capitale del ciclismo mondiale trasformatasi in una sorta di 'bolla' contro il coronavirus, Ganna si è laureato campione del mondo della crono su strada dopo una straordinaria prestazione. Sul traguardo dopo 31,7 chilometri di un tracciato molto pianeggiante ricavato tra Imola e Tossignano, l'atleta piemontese ha concluso in 35'54 ad una media di 53 chilometri orari. Filippo Ganna, bronzo lo scorso anno a Yorkshire, oggi ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Dalla pista alla strada, il cronoman più forte del mondo delè l'azzurro. Un 'Cavallino rampante' in sella ad una bicicletta che vince nella patria della Ferrari. Nella cattedrale dei motori, l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola che in questi giorni è la capitale del ciclismotrasformatasi in una sorta di 'bolla' contro il coronavirus,si è laureato campione del mondo della crono su strada dopo una straordinaria prestazione. Sul traguardo dopo 31,7 chilometri di un tracciato molto pianeggiante ricavato tra Imola e Tossignano, l'atleta piemontese ha concluso in 35'54 ad una media di 53 chilometri orari., bronzo lo scorso anno a Yorkshire, oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : magico 2020 Il magico 2020 di Filippo Ganna, doppio oro mondiale AGI - Agenzia Italia Ni no Kuni Cross Worlds, il nuovo video del Tokyo Game Show 2020 offre tanti nuovi dettagli su gameplay, classi e modalità

Durante il Tokyo Game Show 2020, Level-5 ha dedicato quasi un’ora a Ni no Kuni: Cross Worlds, MMORPG per mobile in uscita quest’anno in Giappone, svelando nuovi dettagli tramite un nuovo video, visibi ...

Gabriel Garko ha fatto coming out al GF Vip: la lettera ad Adua Del Vesco

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Gabriel Garko, l’attore ha fatto una bellissima sorpresa all’ex fidanzata Adua Del Vesco durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip ...

