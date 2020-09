Google down: inaccessibili per un’ora Gmail, YouTube, Drive e Meet (Di venerdì 25 settembre 2020) Google down. Per un’ora nella notte di venerdì 25 settembre i servizi Google hanno subito un’improvvisa interruzione e sui social si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che lamentavano i malfunzionamenti. Gmail, YouTube, Calendario ma anche l’app per le videoconferenze Meet e Drive hanno smesso di funzionare contemporaneamente, lasciando gli utenti per circa un’ora senza mail, appuntamenti e documenti. Poi, come ha confermato anche la stessa società di Mountain View in una nota, tutto ha ripreso a funzionare: “Abbiamo riscontrato una breve interruzione del servizio che ha interessato diversi prodotti, tra cui G Suite, e ora ci stiamo riprendendo”. L'articolo Google down: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020). Per un’ora nella notte di venerdì 25 settembre i servizihanno subito un’improvvisa interruzione e sui social si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che lamentavano i malfunzionamenti., Calendario ma anche l’app per le videoconferenzehanno smesso di funzionare contemporaneamente, lasciando gli utenti per circa un’ora senza mail, appuntamenti e documenti. Poi, come ha confermato anche la stessa società di Mountain View in una nota, tutto ha ripreso a funzionare: “Abbiamo riscontrato una breve interruzione del servizio che ha interessato diversi prodotti, tra cui G Suite, e ora ci stiamo riprendendo”. L'articolo: ...

