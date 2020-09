Giorgio Armani ci svela i dettagli della sfilata PE 2021 (Di venerdì 25 settembre 2020) Evitare gli eccessi, tornare a valorizzare la qualità e la dimensione più autentica del «fare moda», perché un abito è uno strumento per raccontarsi e per abitare il mondo, e la moda è una cosa seria. Giorgio Armani torna a parlare con il suo pubblico, dopo la lettera aperta su WWD lo scorso aprile. Lo fa sabato 26 settembre in prima serata, quando per la prima volta nella storia trasmetterà la collezione Giorgio Armani primavera/estate 2021 in diretta tv. Una scelta che ancora una volta sottolinea la coerenza di chi è sempre un passo avanti. La sfilata Giorgio Armani va in diretta in televisione, un evento epocale, che rimarrà nella storia, la moda si apre a tutti. Perché questa ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Evitare gli eccessi, tornare a valorizzare la qualità e la dimensione più autentica del «fare moda», perché un abito è uno strumento per raccontarsi e per abitare il mondo, e la moda è una cosa seria.torna a parlare con il suo pubblico, dopo la lettera aperta su WWD lo scorso aprile. Lo fa sabato 26 settembre in prima serata, quando per la prima volta nella storia trasmetterà la collezioneprimavera/estatein diretta tv. Una scelta che ancora una volta sottolinea la coerenza di chi è sempre un passo avanti. Lava in diretta in televisione, un evento epocale, che rimarrà nella storia, la moda si apre a tutti. Perché questa ...

