Giorgia Palmas e Filippo Magnini colmi di gioia: è nata Mia 3,6 kg di amore puro (Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi è un giorno meraviglioso”, così esordisce in un post su Instagram Giorgia Palmas annunciando la nascita della piccola Mia. La bambina figlia dell’ex Velina e di Filippo Magnini. A dare la notizia sono stati entrambi i genitori sui social. Anche il campione di nuoto infatti ha voluto avvertire i suoi fan “Ci hai lasciato senza parole”. Per la Palmas si tratta del secondo figlio avendo avuto da una precedente storia, Sofia. Mentre per Magnini è la prima volta. Il post di Giorgia Palmas Oggi è un giorno meraviglioso perché tu amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi è un giorno meraviglioso”, così esordisce in un post su Instagramannunciando la nascita della piccola Mia. La bambina figlia dell’ex Velina e di. A dare la notizia sono stati entrambi i genitori sui social. Anche il campione di nuoto infatti ha voluto avvertire i suoi fan “Ci hai lasciato senza parole”. Per lasi tratta del secondo figlio avendo avuto da una precedente storia, Sofia. Mentre perè la prima volta. Il post diOggi è un giorno meraviglioso perché tunostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato ...

sportli26181512 : Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas: è nata Mia! 'Ci hai lasciato senza parole'. FOTO: Per il campione di nuoto e la… - ilgiornale : Giorgia Palmas e il nuotatore hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia con un tenero post social. Il parto er… - Fabrizi10443351 : RT @repubblica: Nuoto, Magnini e Giorgia Palmas in festa: è nata Mia [aggiornamento delle 20:42] - chiara_matthews : Avrei dovuto anche scrivere questo tweet prima dell’annuncio della nascita di Huxley Robert Wood (che ormai mangia… - repubblica : Nuoto, Magnini e Giorgia Palmas in festa: è nata Mia [aggiornamento delle 20:42] -