GF Vip, Paolo Brosio in ospedale: è mistero, non si hanno più sue notizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Le condizioni di salute di Paolo Brosio, che la scorsa settimana doveva essere tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘, continuano a far discutere: ecco come sta Paolo Brosio, Fonte foto: Instagram (@PaoloBrosioreal)Come tutti sicuramente già sapranno, Paolo Brosio doveva essere tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘ e sarebbe dovuto entrare all’interno della Casa lo scorso venerdì, ma l’ingresso non si è ancora verificato a causa di alcuni problemi di salute del giornalista: ecco come sta. Durante la trasmissione, infatti, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti in gara che Paolo non sarebbe entrato in trasmissione dicendo: “Questa sera ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020) Le condizioni di salute di, che la scorsa settimana doveva essere tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘, continuano a far discutere: ecco come sta, Fonte foto: Instagram (@real)Come tutti sicuramente già sapranno,doveva essere tra i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘ e sarebbe dovuto entrare all’interno della Casa lo scorso venerdì, ma l’ingresso non si è ancora verificato a causa di alcuni problemi di salute del giornalista: ecco come sta. Durante la trasmissione, infatti, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti in gara chenon sarebbe entrato in trasmissione dicendo: “Questa sera ...

varisco_paolo : RT @christianrocca: Mozzorecchi Dietro al caso Suarez lo stolto vede l’aiuto al vip, ma il dito indica l’abuso delle intercettazioni https:… - ringoringhetto : RT @fanpage: #GFVIP L'annuncio di Alfonso Signorini - SondaggiQ : RT @TRASHPERSON18: ??GF VIP 5 NUOVI CONCORRENTI IN ARRIVO?? oltre all’ingresso quasi certo in queste settimane di Paolo Brosio e la possibili… - TRASHPERSON18 : ??GF VIP 5 NUOVI CONCORRENTI IN ARRIVO?? oltre all’ingresso quasi certo in queste settimane di Paolo Brosio e la poss… - DavideMazzarini : RT @anninavigneto: Mi confermate vero che con il taglio dei parlamentari alle prossime votazioni politiche Toninelli tornerà a fare l'assic… -