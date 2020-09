Gf Vip | Franceska Pepe scatena un pandemonio | “Zitti! Se parlo io vi spu***no tutti”

Leggi su viagginews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Rimproverata per non aver seguito le regole della casa,se l’è presa con tutti i coinquilini, arrivando a minacciarli. L’ingresso diha generato il caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella ha subito litigato con Tommaso Zorzi e creato tensioni per comportamenti che agli altri coinquilini non piacciono. … L'articolo Gf Vip,un: “Zitti! Seio vitutti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com