Federico Tozzi | chi era il libraio morto a causa di una terribile malattia

(Di venerdì 25 settembre 2020)e amante della letteratura, ènelle scorse ore dopo aver combattuto a lungo contro una. Quando una persona è animata da una passione così trasbordante, come quella che trasmetteva, è impossibile che le persone che l’hanno conosciuta non abbiano un ricordo positivo o ne vengano influenzate. Il …

StampaCuneo : Morto a 45 anni Federico Tozzi, libraio ed editore saluzzese -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Tozzi

Saluzzo in lutto per la scomparsa di Federico Tozzi, editore e titolare della libreria Le Corti. Aveva 45 anni, a stroncarlo è stata una malattia. Molto conosciuto in città, aveva una grande competenz ...Molti i messaggi di saluto sulla pagina facebook di Fede, Federico Tozzi, titolare della libreria “Le Corti“ di Saluzzo. Libraio ed editore, è deceduto ieri a causa di una lunga malattia. Aveva 45 ann ...