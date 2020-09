Cassini | i dati mostrano attività geologica su Encelado

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 25 settembre 2020) Idicontinuano a sorprendere,sembra possedere un qualche tipo di attivitàtra i suoi ghiacci Quando la NASA ha inviato una sonda su Saturno, ha potuto scoprire qualcosa di più sul pianeta, sulle sue lune e sui suoi magnifici anelli. Non si aspettavano però che la sua sesta luna più grande,, prendesse parte alla scena centrale e diventasse un obiettivo primario per la ricerca della vita. Ora, tre anni dopo cheha eseguito il suo tuffo da cigno su Saturno, nuove meraviglie emergono dalle immagini che la sonda ha preso di questo corpo celeste infinitamente sorprendente. La scoperta del 2005, di getti che sgorgano dal polo sud di, ha cambiato il modo in cui vediamo quel mondo. Inoltre ...