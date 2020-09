Caso Open Arms | Matteo Salvini a processo a Palermo

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 25 settembre 2020)imputato aper il. Le carte sono arrivate al Palazzo di Giustizia siciliano.imputato aper il. Come scritto da La Repubblica, il Senato ha inviato le carte al Palazzo di Giustizia che nei prossimi giorni fisserà l’udienza preliminare per l’ex ministro dell’Interno. I documenti riguardano il via libera da parte di Palazzo Madama all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Il voto è avvenuto lo scorso 31 luglio ed ora le carte sono arrivate a. La Procura è pronta a chiedere la ...