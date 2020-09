Campania, De Luca: “Se i contagi non calano chiuderemo tutto” (Di venerdì 25 settembre 2020) La curva dei contagi in Campania continua a salire. Il Presidente della regione De Luca avverte: “Se i contagi non scendono chiudiamo tutto”. In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire allertando tutti i presidenti delle varie regioni. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Campania e Puglia le più colpite e proprio in queste ultime due, … L'articolo Campania, De Luca: “Se i contagi non calano chiuderemo tutto” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) La curva deiincontinua a salire. Il Presidente della regione Deavverte: “Se inon scendono chiudiamo tutto”. In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire allertando tutti i presidenti delle varie regioni. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna,e Puglia le più colpite e proprio in queste ultime due, … L'articolo, De: “Se inontutto” proviene da .

