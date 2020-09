Calciomercato – L’Inter rispetta il patto con il Parma: Darmian sarà nerazzurro (Di venerdì 25 settembre 2020) Matteo Darmian presto sarà un giocatore dell’Inter L’uscita prossima di Candreva, destinazione Sampdoria, consentirà all’Inter di onorare il patto con il Parma di un anno fa quando in Emilia arrivò Matteo Darmian consapevole che l’anno successivo avrebbe vestito i colori nerazzurri. “La strada che porta alla Pinetina è ormai spianata per Matteo Darmian. Sarà lui il prossimo acquisto dell’Inter: c’era da onorare il patto preso un’estate fa con il Parma e la partenza di Antonio Candreva per Genova ha chiuso il cerchio. I 2.5 milioni che garantirà la Samp ai nerazzurri saranno girati al Parma: quella è la cifra pattuita per il cartellino del tuttofare ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Matteopresto sarà un giocatore dell’Inter L’uscita prossima di Candreva, destinazione Sampdoria, consentirà all’Inter di onorare ilcon ildi un anno fa quando in Emilia arrivò Matteoconsapevole che l’anno successivo avrebbe vestito i colori nerazzurri. “La strada che porta alla Pinetina è ormai spianata per Matteo. Sarà lui il prossimo acquisto dell’Inter: c’era da onorare ilpreso un’estate fa con ile la partenza di Antonio Candreva per Genova ha chiuso il cerchio. I 2.5 milioni che garantirà la Samp ai nerazzurri saranno girati al: quella è la cifra pattuita per il cartellino del tuttofare ...

