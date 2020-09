Cagliari, primo allenamento per Godin (Di sabato 26 settembre 2020) E’ iniziata oggi la vera avventura di Diego Godin con la maglia del Cagliari con all’orizzonte l’acqua cristallina del mare della Sardegna. Il difensore uruguaiano, arrivato dall’Inter, ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Di Francesco. L’ex Atletico porterà sull’isola la sua esperienza – europea soprattutto – provando a regalare al club rossoblu un sogno chiamato Europa. Así empezó este viernes #bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/M7OR2nrF7X — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 25, 2020 Foto: twitter Caglairi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) E’ iniziata oggi la vera avventura di Diegocon la maglia delcon all’orizzonte l’acqua cristallina del mare della Sardegna. Il difensore uruguaiano, arrivato dall’Inter, ha svolto il suoagli ordini di Di Francesco. L’ex Atletico porterà sull’isola la sua esperienza – europea soprattutto – provando a regalare al club rossoblu un sogno chiamato Europa. Así empezó este viernes #bienvenido#forzaCasteddu pic.twitter.com/M7OR2nrF7X —Calcio (@Calcio) September 25, 2020 Foto: twitter Caglairi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AnTiFaSciStA_AA : 'A quelli che dicono 'aveva altre patologie': di Covid si muore, basta': l'ira del medico di Cagliari - TuttoFanta : ?? #CAGLIARI: primo allenamento quest'oggi per #Godin. Il difensore è stato convocato per la sfida di domani contro… - Cagliari_1920 : I convocati per la Lazio: c’è Godin #cagliaricalcio - 21ale83 : @Kataklinsmann Togli radja il primo ottobre e a Cagliari ahimè - Cagliari_1920 : Di Francesco: 'Abbiamo lavorato sulla nostra identità. Godin dal 1'? Da valutare' #cagliaricalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari primo Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio: Godin pronto all'esordio dal primo minuto TUTTO mercato WEB Coronavirus, lockdown totale per un paesino in Sardegna

Serrata per tutte le attività commerciali del territorio, fatta eccezione per le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini. Nell'ordinanza ...

Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence, i primi laureati di UniCa

Cagliari, 25 settembre 2020 - Sono Davide Deidda e Rand Farah i primi due studenti dell’Università di Cagliari ad aver conseguito questo pomeriggio la laurea magistrale in Computer Engineering, Cybers ...

Serrata per tutte le attività commerciali del territorio, fatta eccezione per le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini. Nell'ordinanza ...Cagliari, 25 settembre 2020 - Sono Davide Deidda e Rand Farah i primi due studenti dell’Università di Cagliari ad aver conseguito questo pomeriggio la laurea magistrale in Computer Engineering, Cybers ...