Bianca Berlinguer contro Corona: "Maleducato e sgradevole". Le sue scuse: "Sono stato un cretino" (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la violenta lite nell'ultima puntata di 'CartaBianca', Mauro Corona si è scusato con Bianca Berlinguer per averla insultata in diretta nazionale. Quello tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer è stato da sempre un rapporto conflittuale. La conduttrice e lo scrittore si sono scontrati varie volte in passato, ma mai come durante l'ultima puntata di … L'articolo Bianca Berlinguer contro Corona: "Maleducato e sgradevole". Le sue scuse: "Sono stato un cretino" NewNotizie.it.

