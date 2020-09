Belen sorprende tutti | “La prima volta l’ho fatto a…”

Leggi su solodonna

(Di venerdì 25 settembre 2020) Non si è tirata indietro di fronte ad una domanda intima che poteva essere imbarazzante da rispondere:tranquillamente ha risposto e, come al solito, ha spiazzatoper poi provocare i media Ladi… a che età hal’amore per la… Una domanda impertinente per la modella, showgirl e conduttrice alla quale ha tranquillante risposto: 18 anni e…, un’estate calda traArticolo completo:: “Lal’hoa…” dal blog SoloDonna