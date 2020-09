Barbara D’Urso contro il santone: “Non voglio mai più sentire parlare di..” (Di venerdì 25 settembre 2020) In diretta da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 una mamma scoppia a piangere, preoccupata per la figlia plagiata. La conduttrice si infuria Barbara D’Urso negli ultimi giorni si sta occupando del sedicente santone, Eliseo Bonanno che si autodefinisce “Unto di Dio” e “vero profeta di Dio”. Diversi i collegamenti con lui nel salotto di Pomeriggio … L'articolo Barbara D’Urso contro il santone: “Non voglio mai più sentire parlare di..” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) In diretta daD’Urso a Pomeriggio 5 una mamma scoppia a piangere, preoccupata per la figlia plagiata. La conduttrice si infuriaD’Urso negli ultimi giorni si sta occupando del sedicente, Eliseo Bonanno che si autodefinisce “Unto di Dio” e “vero profeta di Dio”. Diversi i collegamenti con lui nel salotto di Pomeriggio … L'articoloD’Ursoil: “Nonmai piùdi..” proviene da YesLife.it.

sarajessikapark : @rtl1025 @Fedez Ci mancava la Barbara d’Urso della radio, siamo passati da Vespa a Giletti, vi mancavano le idee??… - Alice39955478 : In che senzo Barbara D'Urso ha rivelato di essere di sinistra come orientamento politico? - ChiaroLeo : Barbara D'Urso, ospite in lacrime e la conduttrice s'arrabbia: «Mai più nella mia trasmissione»D'URSO, NON SCORDI P… - Joesenzagoverno : @TataFossati Non è un medico. Bisogna arrestare Barbara D'Urso che lo ha reso famoso. Va da lei per insultare le do… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Non ho letto tweet indignati dei soliti giornalisti per Formigli che va ad intervistare Lemme che sproloquia sul Covid. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera