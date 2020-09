Atp Amburgo 2020, Bublik fa impazzire Garin: ace con servizio da sotto (VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Aleksandr Bublik non smette di sorprendere. L’istrionico tennista kazako ha mandato su tutte le furie Christian Garin, sfoderando un ace straordinario con servizio da sotto, nel corso dei quarti di finale dell’Atp di Amburgo 2020. Bublik non è nuovo a travate stravaganti, fulcro del suo gioco ricco di vincenti straripanti e invenzioni estremamente imprevedibili e creative. L’efficacia delle suddette giocate non è sempre la medesima, sebbene risultino spesso decisive, qualora riescano: di seguito il VIDEO dell’accaduto. Thoughts on this underarm ace? 👍 or 👎 📹: @TennisTV 🇰🇿 Alexander Bublik #HAmburgopenpic.twitter.com/klcVgbv64t — ATP ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Aleksandrnon smette di sorprendere. L’istrionico tennista kazako ha mandato su tutte le furie Christian, sfoderando un ace straordinario conda, nel corso dei quarti di finale dell’Atp dinon è nuovo a travate stravaganti, fulcro del suo gioco ricco di vincenti straripanti e invenzioni estremamente imprevedibili e creative. L’efficacia delle suddette giocate non è sempre la medesima, sebbene risultino spesso decisive, qualora riescano: di seguito ildell’accaduto. Thoughts on this underarm ace? 👍 or 👎 📹: @TennisTV 🇰🇿 Alexander#Hpenpic.twitter.com/klcVgbv64t — ATP ...

