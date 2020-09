Zlatan Ibrahimovic positivo ai test Covid (Di giovedì 24 settembre 2020) Doccia gelata per il Milan e per i suoi tifosi. effettuati alla vigilia della partita di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Il calciatore svedese, stella dei rossoneri, è il secondo calciatore positivo attualmente nella rosa del club meneghino. Nei giorni scorsi, infatti, era risultato contagiato il difensore brasiliano Duarte. Ora l’attaccante sarà costretto a saltare il match di questa sera, il prossimo turno di campionato e gli eventuali playoff per la qualificazione ai gironi della seconda competizione europea. LEGGI ANCHE > Vandalizzata la statua di Ibrahimovic a Malmoe: contro il giocatore anche minacce di morte «AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Doccia gelata per il Milan e per i suoi tifosi. effettuati alla vigilia della partita di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Il calciatore svedese, stella dei rossoneri, è il secondo calciatoreattualmente nella rosa del club meneghino. Nei giorni scorsi, infatti, era risultato contagiato il difensore brasiliano Duarte. Ora l’attaccante sarà costretto a saltare il match di questa sera, il prossimo turno di campionato e gli eventuali playoff per la qualificazione ai gironi della seconda competizione europea. LEGGI ANCHE > Vandalizzata la statua dia Malmoe: contro il giocatore anche minacce di morte «AC Milan comunica cheè risultatoal tampone effettuato per la partita odierna, ...

