Ufficiale | Pisa | arriva Palombi in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio

SCalciomercato : ? @OfficialSSLazio: E' ufficiale la cessione del centravantai Simone #Palombi ???? a titolo temporaneo per la prossim… - ndl00 : Ufficiale, la #Lazio cede #Palombi al #Pisa in prestito con diritto di riscatto! - cascinanotizie : Ufficiale: Simone Palombi è un giocatore del Pisa Chi è il nuovo centravanti del Pisa, numeri di u giocatore che h… - Moody31045846 : Ufficiale #Palombi è un nuovo giocatore del Pisa- si trasferisce con la formula del prestito con il diritto di risc… - TuttoRadio : Ufficiale, Simone Palombi è un giocatore del @PisaSC -

PISA. Un grosso colpo di mercato in casa nerazzurra: il Pisa Sporting Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di risc ...Nato a Sesto San Giovanni il 9 aprile 1992, Sini, impiegato come centrale di difesa o terzino sinistro, ha collezionato 72 presenze in B con Bari, Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella, 128 presenze ...