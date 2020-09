Tesoro, tassi in calo all’asta di CTZ e BTP (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di CTZ a 24 mesi e 750 milioni di BTP a 10 anni indicizzati all’inflazione con rendimenti in calo. Nel dettaglio, per i CTZ l’importo richiesto è stato di poco inferiore ai 6 miliardi con un rendimento a -0,118%, in calo di 10 punti. Per i BTP indicizzati all’inflazione l’importo richiesto è stato di 1,276 miliardi con un rendimenti dello 0,37% in flessione di 9 punti percentuali. Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Ilha collocato 3,75 miliardi di CTZ a 24 mesi e 750 milioni di BTP a 10 anni indicizzati all’inflazione con rendimenti in. Nel dettaglio, per i CTZ l’importo richiesto è stato di poco inferiore ai 6 miliardi con un rendimento a -0,118%, indi 10 punti. Per i BTP indicizzati all’inflazione l’importo richiesto è stato di 1,276 miliardi con un rendimenti dello 0,37% in flessione di 9 punti percentuali.

cirodimauro : @meprohibeat @PSchioppa @maurizioschet65 @AdamartArt @il_borbonico Il debito è salito dal 1981 in poi: separazione… - alsmrt91 : è normale per la sx italiana degli ultimi trent'anni, quella ovvero col dogma del vincolo esterno. Attivare il #Mes… - AndreaMartano67 : @APretolani @matteosalvinimi Ecco il cretino di turno, MES o emissione di titoli del Tesoro sono sempre e comunque… - AndreaMartano67 : @matteosalvinimi @IgorGhio Comprateli tu i buoni del tesoro a lunga scadenza e tassi vantaggiosi per gli investitor… - ConteZero76 : @Silvioilmacca @viruscane @PiazzapulitaLA7 @matteorenzi Il termine adatto è EMETTE, che suona un po'come 'firma cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro tassi *** Tesoro: tassi in calo all'asta di CTz e BTp-i decennali - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Tesoro, tassi in calo all'asta di CTZ e BTP

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di CTZ a 24 mesi e 750 milioni di BTP a 10 anni indicizzati all'inflazione con rendimenti in calo. Nel dettaglio, per i CTZ l'importo richiesto è sta ...

Asta CTZ sold out, rendimento sempre negativo (-0,118%)

Le aste di collocamento di titoli di Stato svolte oggi hanno visto una forte domanda per il CTZ con scadenza settembre 2022. Il CTZ biennale è stato allocato al tasso dello -0,118% (-10 pb rispetto al ...

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato 3,75 miliardi di CTZ a 24 mesi e 750 milioni di BTP a 10 anni indicizzati all'inflazione con rendimenti in calo. Nel dettaglio, per i CTZ l'importo richiesto è sta ...Le aste di collocamento di titoli di Stato svolte oggi hanno visto una forte domanda per il CTZ con scadenza settembre 2022. Il CTZ biennale è stato allocato al tasso dello -0,118% (-10 pb rispetto al ...