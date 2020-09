Supercoppa femminile A1 2020: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 24 settembre 2020) I tabelloni e gli accoppiamenti della Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile. Dal 24 al 27 settembre sul parquet del Palaromare di Schio, otto compagini si giocheranno il primo titolo della stagioni. Tra le contendenti più accreditate, oltre le padrone di casa della Famila Wuber, ci sono Venezia, Lucca e Ragusa. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti dei team in gara. tabellone QUARTI DI FINALE Umana Reyer Venezia – USE Scotti Rosa Empoli Famila Wuber Schio – Dondi Multistore Vigarano Fila San Martino di Lupari – Gesam Gas E Luce Le Mura LuccaPassalacqua Ragusa – Allianz Geas Sesto San Giovanni Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) I tabelloni e glidelladi Serie A1. Dal 24 al 27 settembre sul parquet del Palaromare di Schio, otto compagini si giocheranno il primo titolo della stagioni. Tra le contendenti più accreditate, oltre le padrone di casa della Famila Wuber, ci sono Venezia, Lucca e Ragusa. Di seguito ilcon glidei team in gara.QUARTI DI FINALE Umana Reyer Venezia – USE Scotti Rosa Empoli Famila Wuber Schio – Dondi Multistore Vigarano Fila San Martino di Lupari – Gesam Gas E Luce Le Mura LuccaPassalacqua Ragusa – Allianz Geas Sesto San Giovanni

La Famila Wuber Schio inizia la Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile tra le mura amiche del Palaromare. Il primo avversario sul cammino delle venete sarà il Dondi Multistore Vigarano. Un match sulla ...

Al Palaromare di Schio la Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile inizia con il confronto tra la Reyer Venezia e l’USE Scotti Rosa Empoli. Nei pronostici della vigilia partono avanti le lagunare che vog ...

