Stephenie Meyer racconta il punto di vista del vampiro in Midnight Sun

Arriva in Italia il nuovo e tanto atteso romanzo di Stephenie Meyer: Midnight Sun, edito da Fazi Editore. Sono passati più di dieci anni da quando i quattro volumi della saga Twilight hanno venduto nel mondo 160 milioni di copie (5 milioni in Italia) e sono stati portati con successo nei cinema. La storia d'amore tra il vampiro Edward Cullen e Bella Swan, raccontata dall'umana voce di lei, ha appassionato milioni di fan. Ma adesso tocca al vampiro farsi narratore di quella storia, Midnight Sun infatti è il suo punto di vista sul vissuto dei due. L'amore tormentato del vampiro esce fuori dalle quasi 800 pagine tradotte da Donatella Rizzati, Michele Zurlo, Valentina Niccoli e ...

