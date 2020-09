Spider-Man per PS4 non offrirà l'upgrade gratuito alla versione Remastered su PS5 (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la notizia della scorsa settimana secondo cui la Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales su PS5 includerà una rimasterizzazione dell'originale Spider-Man per PS4, Sony si è finalmente mossa per offrire chiarimenti sulle molte domande dei fan, confermando, tra le altre cose, che non ci sarà un upgrade gratuito alla versione PS5 per i possessori di Spider-Man su PS4.Sony ha analizzato i dettagli un po' contorti della sua rimasterizzazione di Spider-Man in una dichiarazione fornita a Kotaku. Il punto chiave, tuttavia, è che mentre alcuni titoli PS4 includeranno un upgrade gratuito alle loro controparti PS5, questo non si applicherà a Spider-Man: ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la notizia della scorsa settimana secondo cui la Ultimate Edition di-Man: Miles Morales su PS5 includerà una rimasterizzazione dell'originale-Man per PS4, Sony si è finalmente mossa per offrire chiarimenti sulle molte domande dei fan, confermando, tra le altre cose, che non ci sarà unPS5 per i possessori di-Man su PS4.Sony ha analizzato i dettagli un po' contorti della sua rimasterizzazione di-Man in una dichiarazione fornita a Kotaku. Il punto chiave, tuttavia, è che mentre alcuni titoli PS4 includeranno unalle loro controparti PS5, questo non si applicherà a-Man: ...

