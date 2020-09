Siena tifa per Alex Zanardi | progressi importanti ma il quadro clinico resta complesso

Ultime Notizie dalla rete : Siena tifa

LA NAZIONE

Milano, 24 settembre 2020 - Ascoltando registrazioni di voci e musiche a lui familiari, Alex Zanardi inizia a reagir e: piccoli gesti, movimenti degli occhi, insomma i primi segni di interazione dal d ...“Ho volutamente atteso oggi per comunicare il mio pensiero sui risultati elettorali perché non sono una persona da frasi di circostanza ed ho sempre ritenuto opportuno attendere i dati definitivi per ...