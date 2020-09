Salvini non sarà più l’uomo solo al comando della Lega (Di giovedì 24 settembre 2020) La sensazione è che il tempo del Capitano sia finito. Sia chiaro: non come leader di partito. La Lega resterà saldamente nelle sue mani. Tuttavia, il Carroccio sta pensando a una struttura meno verticistica, che possa allargare la sua segreteria ed evitare che Matteo Salvini possa essere il solo uomo al comando, il decisore finale, colui che detta la linea con gli altri a inseguirlo. Per questo si sta pensando a una vera e propria segreteria Salvini per risolvere la situazione resa scricchiolante dall’esito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. LEGGI ANCHE > La giravolta di Salvini che dice che accusano la Lega di aver perso perché ha vinto poco Segreteria Salvini, la soluzione per le scelte collegiali nella ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) La sensazione è che il tempo del Capitano sia finito. Sia chiaro: non come leader di partito. Laresterà saldamente nelle sue mani. Tuttavia, il Carroccio sta pensando a una struttura meno verticistica, che possa allargare la sua segreteria ed evitare che Matteopossa essere iluomo al, il decisore finale, colui che detta la linea con gli altri a inseguirlo. Per questo si sta pensando a una vera e propria segreteriaper risolvere la situazione resa scricchiolante dall’esito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. LEGGI ANCHE > La giravolta diche dice che accusano ladi aver perso perché ha vinto poco Segreteria, la soluzione per le scelte collegiali nella ...

