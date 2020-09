Rettore,su vicenda Suarez non metto altri in tritacarne (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - PERUGIA, 24 SET - "Non metto altri nel tritacarne mediatico nel quale sono già finito io, assolutamente no": Maurizio Oliviero, Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, risponde così ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - PERUGIA, 24 SET - "Nonnelmediatico nel quale sono già finito io, assolutamente no": Maurizio Oliviero,dell'Università degli Studi di Perugia, risponde così ...

sportli26181512 : #Notizie Caso Suarez, il rettore: “Il mio ruolo nella vicenda si è limitato a mettere in contatto il club calcistic… - fioravanti76 : RT @luigiluccarini: Nella vicenda #unistrapg/#Suarez vedo che quasi tutti sono interessati a ruolo #Paratici e responsabilità #Juventus Tut… - luigiluccarini : Nella vicenda #unistrapg/#Suarez vedo che quasi tutti sono interessati a ruolo #Paratici e responsabilità #Juventus… - Ale_Giannelli : @MaxSentenza @FabrizioJuve10 @Rodolfo22455857 @frankleggiero @fabIan41150567 @MauBn69 @Claudia__ccld7 @ElenikPaola… - juventusmood : #MaurizioOliviero è il rettore dell’ateneo non è indagato. Non confondiamo cognomi simili, è #SimoneOlivieri dirett… -