Omicidio a Olginate, i testimoni: "Due spari ravvicinati, poi è fuggito in auto" (Di giovedì 24 settembre 2020) Olginate, Lecco,, 24 settembre 2020 - «Ho sentito un'esplosione in strada, mi sono affacciata alla finestra e ho visto un uomo che impugnava una pistola sparare altri due colpi verso un'altra persona ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 24 settembre 2020), Lecco,, 24 settembre 2020 - «Ho sentito un'esplosione in strada, mi sono affacciata alla finestra e ho visto un uomo che impugnava una pistola sparare altri due colpi verso un'altra persona ...

DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: OMICIDIO DI #OLGINATE VALSECCHI SI E’ COSTITUITO - laprovinciadilc : OMICIDIO DI #OLGINATE VALSECCHI SI E’ COSTITUITO - Notiziedi_it : Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto - Notiziedi_it : Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto - Notiziedi_it : Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Olginate Omicidio di Olginate, giovedì l’interrogatorio di Valsecchi. L’avvocato dei De Fazio: “Sollevati che sia in carcere” Lecco Notizie Omicidio a Olginate, i testimoni: "Due spari ravvicinati, poi è fuggito in auto"

Olginate (Lecco), 24 settembre 2020 - «Ho sentito un’esplosione in strada, mi sono affacciata alla finestra e ho visto un uomo che impugnava una pistola sparare altri due colpi verso un’altra persona ...

A Olginate una spedizione punitiva

Il killer di Olginate domani potrà raccontare la sua verità ... che ha firmato il suo mandato di cattura con le accuse di omicidio e tentato omicidio doloso e porto illegale di armi, sia del pm ...

Olginate (Lecco), 24 settembre 2020 - «Ho sentito un’esplosione in strada, mi sono affacciata alla finestra e ho visto un uomo che impugnava una pistola sparare altri due colpi verso un’altra persona ...Il killer di Olginate domani potrà raccontare la sua verità ... che ha firmato il suo mandato di cattura con le accuse di omicidio e tentato omicidio doloso e porto illegale di armi, sia del pm ...