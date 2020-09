Nuovo aumento dei casi di Covid ma è record di tamponi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 304.323. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento anche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781. I 23 decessi sono distribuiti tra Lombardia (10), Puglia (3), Sardegna (3), Veneto (2), Liguria (2), Emilia Romagna (1), Piemonte (1) e Sicilia (1). Continua a crescere il numero dei guariti, 1.097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762. A trainare la crescita dei contagi è oggi il Veneto con 248 casi giornalieri, seguito da Lazio (230) e Lombardia (229). Anche oggi come ieri non ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Nuoviinin Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5milain più (oggi 108.019). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 304.323. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Inanche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781. I 23 decessi sono distribuiti tra Lombardia (10), Puglia (3), Sardegna (3), Veneto (2), Liguria (2), Emilia Romagna (1), Piemonte (1) e Sicilia (1). Continua a crescere il numero dei guariti, 1.097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762. A trainare la crescita dei contagi è oggi il Veneto con 248giornalieri, seguito da Lazio (230) e Lombardia (229). Anche oggi come ieri non ...

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.786 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.781. Nelle ...

