"Non doveva entrare!". GF Vip, Maurizio Costanzo tuona contro il 'vippone' e lancia una vera coltellata (Di giovedì 24 settembre 2020) Si continua a parlare della squalifica di Fausto Leali alla quinta edizione del 'Grande Fratello Vip'. In un'intervista rilasciata qualche ora fa, il conduttore televisivo Maurizio Costanzo si è letteralmente scagliato contro l'artista e contro la produzione del reality show. A suo modo di vedere, bisognava sapere in anticipo che quelle erano le idee di Leali e quindi non avrebbero mai dovuto prendere in considerazione una sua partecipazione al programma televisivo Mediaset. Parlando dunque al settimanale 'Nuovo', il marito di Maria De Filippi ha attaccato il cantante, che ricordiamo è stato mandato via per alcune frasi considerate razziste nei confronti di Enock, il fratello di Mario Balotelli. Tra l'altro, Costanzo sa già da tempo quali ...

