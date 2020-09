Napoli si ferma, trasporti in tilt: autobus soppressi e linee sostituite (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Regna sovrano il caos a Napoli tra la stentata riapertura delle scuole e la perenne difficoltà di raggiungere gli istituti e le sedi di lavoro. Allo scoccare della mezzanotte del 24 settembre, l’Anm per “decisioni aziendali” ha scelto di non rafforzare la flotta degli autobus aumentando le corse, facendo scendere in campo più mezzi e ampliando tratte e fermate, bensì ha adottato la strategia opposta, lasciare studenti e pendolari a piedi. Non è stato un buongiorno per tutti coloro che stamattina erano diretti a Poggioreale e che alla fermata hanno scoperto che il bus 669 è stato soppresso e sostituito dal bus 169 che, però, copre una tratta differente e non assicura il precedente collegamento dalla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Regna sovrano il caos atra la stentata riapertura delle scuole e la perenne difficoltà di raggiungere gli istituti e le sedi di lavoro. Allo scoccare della mezzanotte del 24 settembre, l’Anm per “decisioni aziendali” ha scelto di non rafforzare la flotta degliaumentando le corse, facendo scendere in campo più mezzi e ampliando tratte ete, bensì ha adottato la strategia opposta, lasciare studenti e pendolari a piedi. Non è stato un buongiorno per tutti coloro che stamattina erano diretti a Poggioreale e che allata hanno scoperto che il bus 669 è stato soppresso e sostituito dal bus 169 che, però, copre una tratta differente e non assicura il precedente collegamento dalla ...

titty_napoli : @ADeLaurentiis presidente per favore ferma Giuntoli e Gattuso... Stanno impazzendo... Vecino è rotto... Pensaci tu.… - corradone91 : #Vecino avrebbe già dato un primo ok al #Napoli: si tratta un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Genoa a un passo da Luca Pellegrini. E si pensa a Balotelli: SKY… - gaetano775 : @Gappy90 @DiMarzio Guarda che Dzeko alla Roma è sicuramente meglio di Milik alla Roma...Morata è un sopravvalutato.… - Scisciano : Campania, Regionali. Xit poll: De Luca si conferma con il 54-58%, Caldoro segue 23-27%: Napoli, 21 Settembre -Per g… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ferma Linea 1 metro Napoli ferma da Dante a Garibaldi: è la quarta volta in sette giorni Fanpage.it Calcio a 5, Turmena lancia il nuovo Napoli: “Siamo ancora più forti, ora prendiamoci la serie A”

Di Luis Turmena parlano i gol. Sempre determinante, ha trascinato il club in questi ultimi due anni, ma c’è un percorso interrotto ed è quello della promozione in serie A. “Abbiamo fatto una grande st ...

Napoli, Milik sempre più vicino al Tottenham: i dettagli

Milik sa bene che il suo Europeo dipenderà dalla prossima stagione, nessun Ct porterebbe con sé un attaccante rimasto fermo un anno intero e il Napoli non ha spazi in attacco, né riuscirà a trovarne: ...

Di Luis Turmena parlano i gol. Sempre determinante, ha trascinato il club in questi ultimi due anni, ma c’è un percorso interrotto ed è quello della promozione in serie A. “Abbiamo fatto una grande st ...Milik sa bene che il suo Europeo dipenderà dalla prossima stagione, nessun Ct porterebbe con sé un attaccante rimasto fermo un anno intero e il Napoli non ha spazi in attacco, né riuscirà a trovarne: ...