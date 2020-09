Nainggolan | il numero di maglia è il 44 | l’annuncio social dell’Inter

(Di giovedì 24 settembre 2020) Attraverso il proprio profilo ufficiale su Tik Tok, l’Inter ha comunicato ildiscelto da Radja: è il44. Resta ora da capire se quella della società nerazzurra sia solo strategia o un indizio di mercato, dal momento in cui il Cagliari vorrebbe riavere il Ninja in Sardegna. Foto: Tik Tok Inter L'articolo, ildiè il 44: l’annunciodell’Inter proviene da Alfredo Pedullà.

