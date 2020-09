Morto Luca Silvestrini: chi era il 28enne chef di Fabriano (Di giovedì 24 settembre 2020) Luca Silvestrini è Morto dopo essere stato in coma in seguito ad un tragico incidente: scopriamo chi era il giovane chef. Il 19 settembre scorso Luca Silvestrini si trovava a bordo di un camper insieme ad un amico. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo si è scontrato con un’auto e si è … Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020)dopo essere stato in coma in seguito ad un tragico incidente: scopriamo chi era il giovane. Il 19 settembre scorsosi trovava a bordo di un camper insieme ad un amico. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo si è scontrato con un’auto e si è …

frankietheone1 : RT @repubblica: Agguato a Torvaianica, morto l'uomo ferito dai sicari in spiaggia [di LUCA MONACO e MARIA ELENA VINCENZI] [aggiornamento de… - Luca_Bovina : RT @MMmarco0: Un ragazzo di 33 anni, positivo al covid19, è morto al pronto soccorso di Cagliari. Il giovane si era contagiato in costa Sm… - luca_dream : RT @borghi_claudio: @Valeria51915836 @RadioSavana Scusi ma che vuole da me? Sono entrato in politica che gheddafi era morto da un pezzo e c… - StefanoMarzetti : @Davide @BrestStefano Il Pd di Zingaretti non c'entra nulla con le vittorie locali, in particolare di Puglia e Camp… - C____2062 : RT @ginpretura: La mattina del 20 marzo 2015 il fratello maggiore Luca viene trovato morto nel capannone dell’azienda. È stato ucciso con d… -