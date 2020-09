Migranti, Ue: criminalizzare Ong è violazione del diritto internazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo l'Unione europea 'la criminalizzazione delle Ong costituisce una violazione del diritto internazionale e quindi non è consentita dalla legislazione dell'Ue'. E' quanto si legge nelle linee ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo l'Unione europea 'la criminalizzazione delle Ong costituisce unadele quindi non è consentita dalla legislazione dell'Ue'. E' quanto si legge nelle linee ...

Secondo l'Unione europea "la criminalizzazione delle Ong costituisce una violazione del diritto internazionale e quindi non è consentita dalla legislazione dell'Ue". E' quanto si legge nelle linee gui ...Milano, 24 set. (LaPresse) - "La criminalizzazione delle Ong o di qualsiasi altro attore non statale che effettua operazioni di ricerca e soccorso in mare, nel rispetto delle disposizioni legali in ...