Massimo Giletti sotto stremato | “Mi sento molto solo”

In un'intervista al settimanale "DiPiù Tv", Massimo Giletti ha spiegato come è cambiata la sua vita da quando è stato messo sotto scorta, dopo le minacce di un boss mafioso. Il giornalista, che torna con "Non è l'Arena" su La 7 il 27 settembre, ha ammesso di essere stato lasciato solo. Il supporto gli arriva dalla sua famiglia. Massimo Giletti, che sta per tornare in tv su La7

