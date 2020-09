M5S | è scontro sui “ribelli” del No | chi rischia l’espulsione

(Di giovedì 24 settembre 2020) Movimento Cinque Stelle, è bufera dopo l’ultima tornata elettorale. La vittoria del Sì al Referendum, di cui i pentastellati sono stati principali promotori, non basta a placare le tensioni interne. Possibile espulsione di alcuni elementi, prevista nel pomeriggio la riunione dei gruppi parlamentari. Il dopo Referendum, in Italia, sta lasciando inevitabilmente conseguenze sulla scena politica … L'articolo M5S, èsui “ribelli” del No: chil’espulsione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : M5S scontro

la Repubblica

“Toninelli, per favore, non si permetta in questo programma, vada a dire in altri programmi queste cose”. Barbara Palombelli perde la pazienza come raramente gli è capitato in passato. A Stasera Itali ...Movimento Cinque Stelle, è bufera dopo l’ultima tornata elettorale. La vittoria del Sì al Referendum, di cui i pentastellati sono stati principali promotori, non basta a placare le tensioni interne. P ...