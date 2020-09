Lukaku | “I miei desideri? Eliminare malattie e povertà Dopo l’EL in silenzio per quattro giorni”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 settembre 2020) Altre dichiarazioni di Romelu, oltre a quelle sull’Italia, su Conte e su Vidal. Nella stessa intervista per La Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Inter si è anche lasciato andare alle confidenze. Nella prima stagione in nerazzurro, il belga ha conquistato la qualificazione in finale di Europa League, senza però riuscire a portare a casa la coppa. Una delusione che l’ha scottato parecchio: “il Siviglia non ho parlato pergiorni”, dice. Ma se vincere un trofeo è un sogno, c’è un altroo che Romelu vorrebbe si realizzasse: “Lasciare un segno con i nerazzurri”. Ma soprattutto: “e povertà”. Foto: Twitter Inter L'articolo ...