“Le donne ballano”: il nuovo singolo e videoclip di Daniele Savelli disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali in streaming (Di giovedì 24 settembre 2020) Daniele Savelli torna con il nuovo singolo “Le donne ballano”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da sabato 19 settembre. Il singolo è un invito per tutte le donne a tirar fuori il meglio di tutta l’energia che ognuna ha dentro di sé. “Una sera ero ad un evento musicale, musica ritmata e coinvolgente; tutte le donne, ad una ad una hanno cominciato a ballare, richiamate da nessuno, solo dal proprio desiderio di ballare. Gli uomini no, gli uomini ballano per assecondare le donne, non ballano per un proprio irrefrenabile impulso, non ballano da soli, per sé. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020)torna con il“Leballano”,ine suleda sabato 19 settembre. Ilè un invito perlea tirar fuori il meglio di tutta l’energia che ognuna ha dentro di sé. “Una sera ero ad un evento musicale, musica ritmata e coinvolgente;le, ad una ad una hanno cominciato a ballare, richiamate da nessuno, solo dal proprio desiderio di ballare. Gli uomini no, gli uomini ballano per assecondare le, non ballano per un proprio irrefrenabile impulso, non ballano da soli, per sé. ...

lauraboldrini : In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia p… - ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - CardRavasi : Ecco le prime #parole_di_donne, proposte da @giuliatosana: 'Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. A… - PillaPaladini : RT @lauraboldrini: In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia propos… - giuliaforpeace : @672Cilia Al giorno d'oggi si possono accomunare le donne agli uomini, però. Viva l'uguaglianza. E anche il fatto c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le donne Mercato del lavoro post lockdown: dati e ripresa Fortune Italia